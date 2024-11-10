Мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове законсервирован на зиму

19:50, 10 ноября 2024, ПАИ

Мультимедийный пешеходный фонтан на Четырёх углах в Пскове законсервирован на зиму, сообщает корреспондент ПАИ.

Уложены термоизоляционная плитка и плёнка. Вокруг фонтана установлен защитный забор.

Дата начала нового сезона будет зависеть от погоды. Ориентировочно запуск произойдёт в мае.

Напомним, появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство инновационной мультимедийной конструкции в Пскове. Открытие фонтана состоялось 27 июля 2024 года и было приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и к 1121-летию со дня первого упоминания Пскова в летописях.

На последнее в этом сезоне шоу мультимедийного фонтана, которое прошло 20 октября, пришли посмотреть несколько сотен псковичей. Видеозапись закрытия можно увидеть здесь.