Мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове законсервирован на зиму
Мультимедийный пешеходный фонтан на Четырёх углах в Пскове законсервирован на зиму, сообщает корреспондент ПАИ.
Уложены термоизоляционная плитка и плёнка. Вокруг фонтана установлен защитный забор.
Дата начала нового сезона будет зависеть от погоды. Ориентировочно запуск произойдёт в мае.
Напомним, появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство инновационной мультимедийной конструкции в Пскове. Открытие фонтана состоялось 27 июля 2024 года и было приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и к 1121-летию со дня первого упоминания Пскова в летописях.
На последнее в этом сезоне шоу мультимедийного фонтана, которое прошло 20 октября, пришли посмотреть несколько сотен псковичей. Видеозапись закрытия можно увидеть здесь.