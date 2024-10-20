Несколько сотен псковичей пришли посмотреть на последнее в этом сезоне шоу мультимедийного фонтана

21:31, 20 октября 2024, ПАИ

Несколько сотен псковичей пришли посмотреть на последнее в этом сезоне шоу мультимедийного фонтана на Четырёх углах, передаёт корреспондент ПАИ.

«Радость, свет от него идут, тепло. Очень нравится мультимедийный фонтан», – делятся эмоциями псковичи. Посмотреть на финальное водное шоу приехали даже зрители из Великих Лук.

Перед собравшимися выступили ансамбль эстрадного танца «СувенирБит», скрипачка Алиса Овчинникова, вокальный дуэт Forte.

Также пришедшие смогли полюбоваться фаер-шоу команды «Айрис».

На зиму мультимедийный фонтан законсервируют. После необходимых процедур над рабочей частью фонтана разложат защитное антивандальное покрытие, сверху фонтан накроют специальным материалом, который защитит систему от осадков. Кроме того, вокруг фонтана появится небольшой забор.

Дата начала нового сезона будет зависеть от погоды. Ориентировочно запуск произойдёт в мае.

Напомним, появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Открытие фонтана состоялось 27 июля 2024 года и было приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и к 1121-летию со дня первого упоминания Пскова в летописях.