Разбитые плафоны и перевёрнутые скамейки: вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости

20:30, 10 ноября 2024, ПАИ

Вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости. Об этом сообщается в группе «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»











Помимо разбитых плафонов на фонарях, хулиганы разгромили песочницу и скамейки, сделанные из брёвен.

Великолучане в комментариях под фотографиями отмечают, что в этом месте установлено много камер и, возможно, по ним удастся обнаружить вандалов.