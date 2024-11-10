Разбитые плафоны и перевёрнутые скамейки: вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости
Вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости. Об этом сообщается в группе «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в социальной сети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Чёрный список. Подслушано Великие Луки. ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте»
Помимо разбитых плафонов на фонарях, хулиганы разгромили песочницу и скамейки, сделанные из брёвен.
Великолучане в комментариях под фотографиями отмечают, что в этом месте установлено много камер и, возможно, по ним удастся обнаружить вандалов.
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10 ноября 2024
Разбитые плафоны и перевёрнутые скамейки: вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости