83-летнюю пропавшую в Пскове пенсионерку нашли живой
83-летнюю пенсионерку, пропавшую в Пскове, нашли живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября она ушла из дома и не вернулась.
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