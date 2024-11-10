83-летнюю пропавшую в Пскове пенсионерку нашли живой

23:16, 10 ноября 2024, ПАИ

83-летнюю пенсионерку, пропавшую в Пскове, нашли живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября она ушла из дома и не вернулась.