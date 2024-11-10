День покровительницы рукоделия Параскевы Пятницы отметили в Красногородском доме культуры
День Параскевы Пятницы – бабьей заступницы отметили в Доме культуры Красногородского района. Об этом пишет газета «Заря».
В «Кладовой ремёсел» Дома культуры мастерицы и гости из Опочки и Пскова собрались на творческое мероприятие в честь праздника покровительницы рукоделия Параскевы Пятницы.
Они смогли увидеть музейные экспозиции «Живая старина», «Хозяйский двор», «Места и лица нашей памяти». После экскурсии прошли мастер-класс по изготовлению половичка-кругляка и чайная церемония с пирогами.
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