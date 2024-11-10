Публикуем график отключения электроэнергии в Палкинском районе

23:35, 10 ноября 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Палкино с 9:00 до 16:00 в среду, 13 ноября. Об этом пишет газета «Льновод».

В Палкино электроэнергии не будет на улице Изборской и Комарова, 1.

С 11 по 15 ноября ежедневно с 09:00 до 16:30 света не будет в населённых пунктах Слопыгино, Сухлово, Харлапково, Шевели, Сидорово, Флягино, Никоново, Гаврилово, Голубы.