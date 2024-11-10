День экономиста отмечают сегодня

07:18, 11 ноября 2024, ПАИ

День экономиста отмечают сегодня, 11 ноября, пишет calend.ru.

День экономиста отмечался в России и раньше, но неофициально и в разные даты. Инициатором учреждения праздника стало Вольное экономическое общество России. Празднование Дня экономиста в России отмечено вручением премии «Экономист года», которая проходит в Кремле в Москве. Эта награда является высшей экономической премией и вручается за достижения и заслуги в экономической сфере: в сфере экономического просвещения и воспитания, за вклад в развитие экономики страны, а также в развитие экономической науки.

День экономиста отмечают не только в Москве, но и в других регионах страны. В организациях, фирмах, на предприятиях поздравления и подарки принимают люди, которые имеют отношение к экономической сфере.