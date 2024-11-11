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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Локнянском округе

Электроэнергии временно не будет с 11 по 15 ноября в Локнянском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

11,12 и 14 ноября света не будет в селе Подберезье с 9:00 до 17:00. 11 ноября – в Локне с 9:00 до 17:00.

12–15 ноября – в деревне Бор с 9:00 до 17:00 в связи с чисткой просеки. 11–15 ноября – в деревне Михайлов Погост с 9:00 до 17:00.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.

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