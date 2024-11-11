Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

10:00, 11 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 289-м километре трассы Р-23 в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от медицинской помощи отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.