Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 289-м километре трассы Р-23 в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель от медицинской помощи отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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