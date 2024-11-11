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Общество

Пульмонологи из инфекционной больницы будут вести приём в Великих Луках

Бригада пульмонологов из Псковской областной инфекционной клинической больницы будет вести приём в Великих Луках 16 ноября. Возглавит команду главный внештатный специалист региона, главврач больницы Анастасия Повторейко. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Ведущие врачи – пульмонологи Псковской области будут консультировать взрослых и детей по полису ОМС. Приём будет проходить в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127.

«В филиале больницы есть все необходимые возможности, чтобы принять пациентов с тяжелыми респираторными патологиями или сложными диагностическими ситуациями», – отметили в комитете.

Великолучанам советуют обратиться за помощью, если они испытывают проблемы с дыханием, заметили у себя одышку, постоянный кашель, частые респираторные инфекции. Кроме того, также к специалистам стоит обратиться, если они имеют подтвержденные заболевания легких и дыхательных путей. Например, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бронхит, пневмонию, саркоидоз и другие.

«Также пульмонологический прием может понадобиться тем, кто многие годы курит или работает в условиях, неблагоприятных для органов дыхания. То есть взаимодействует с агрессивными химическими веществами, газами, пылью», – подчеркнули в комитете.

Для посещения специалистов необходимо записаться с 9:00 до 19:00 ежедневно по номеру +7 (8112) 294-122.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Начало приема будет в 11:00. Количество пациентов ограничено, добавили в комитете.

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Пульмонологи из инфекционной больницы будут вести приём в Великих Луках

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