11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения

09:59, 11 ноября 2024, ПАИ

11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, закрыты будут Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

В этот день можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.