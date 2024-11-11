11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения
11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В частности, закрыты будут Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.
В этот день можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.
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