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13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту

13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту Polygon International, который прошёл в Москве с 8 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщила тренер Софья Колоскова.

  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова
  • 13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
    Фото: Софья Колоскова

Мария Скляренко, Арина Корякина, Виктория Федотова, Алина Корнышова и София Скляренко стали победителями в дисциплине «воздушное кольцо». Серебро этого зачёта досталось Софии Закарян, Елизавете Смирновой, Светлане Щербаковой. Бронзовые медали у Юлии Ерохиной, Марии Шуваловой и Мирославы Филипповой. В спортивном пилоне среди взрослых спортсменов первое место заняла Анастасия Крикун, а среди юниоров третьей стала Диана Крикун.

Тренирует команду Софья Колоскова.

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