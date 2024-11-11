13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту

10:22, 11 ноября 2024, ПАИ

13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту Polygon International, который прошёл в Москве с 8 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщила тренер Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова

















Мария Скляренко, Арина Корякина, Виктория Федотова, Алина Корнышова и София Скляренко стали победителями в дисциплине «воздушное кольцо». Серебро этого зачёта досталось Софии Закарян, Елизавете Смирновой, Светлане Щербаковой. Бронзовые медали у Юлии Ерохиной, Марии Шуваловой и Мирославы Филипповой. В спортивном пилоне среди взрослых спортсменов первое место заняла Анастасия Крикун, а среди юниоров третьей стала Диана Крикун.

Тренирует команду Софья Колоскова.

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