Суд признал право собственности Росимущества на помещения убежищ в здании гостиницы «Октябрьская» в Пскове

10:41, 11 ноября 2024, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал право собственности Росимущества на помещения убежищ в здании гостиницы «Октябрьская» в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Спорные объекты защитного сооружения являются собственностью Российской Федерации и включены в реестр федерального имущества на законных основаниях. Встречный иск гостиницы к территориальному управлению Росимущества в Псковской и Новгородской областях об исключении из реестра федерального имущества помещений убежищ не подлежит удовлетворению.

Арбитражный суд Псковской области отказал ЗАО Гостиница «Октябрьская» в требовании об исключении статуса «убежища» для двух помещений и исключении их из реестра федерального имущества.

Ранее гостиница «Октябрьская» обратилась в суд с иском к МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях, ГУ МЧС по Псковской области и комитету по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова об оспаривании действительности оформленных паспортов на ряд помещений и их внесения в реестр в качестве сооружений гражданской обороны. Спорные объекты находятся на Октябрьском проспекте, 36.

Одновременно встречный иск подало и территориальное управление Росимущества, в котором потребовало изъять убежища из незаконного владения.