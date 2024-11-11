50% псковских пользователей подключены к приложению «Госуслуги. Дом»

10:43, 11 ноября 2024, ПАИ

Более 50% пользователей Псковской области подключены к мобильному приложению «Госуслуги. Дом». Приложение работает на базе данных ГИС ЖКХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Приложение помогает собственникам квартир управлять домом с помощью мобильного устройства — передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ и подавать заявки.

Через приложение также можно голосовать на собраниях собственников, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчеты управляющей организации, заказывать поверку приборов учета, а также страховать квартиру.

Также в приложении можно отправить заявку в управляющую организацию прямо через свой смартфон в любое время и в любом месте. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит — пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации пользователь может отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки.

В планах разработчиков добавить возможность использования «Госуслуги. Дом» владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

Чтобы начать пользоваться приложением «Госуслуги. Дом», необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.