Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

50% псковских пользователей подключены к приложению «Госуслуги. Дом»

Более 50% пользователей Псковской области подключены к мобильному приложению «Госуслуги. Дом». Приложение работает на базе данных ГИС ЖКХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Приложение помогает собственникам квартир управлять домом с помощью мобильного устройства — передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ и подавать заявки.

Через приложение также можно голосовать на собраниях собственников, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчеты управляющей организации, заказывать поверку приборов учета, а также страховать квартиру.

Также в приложении можно отправить заявку в управляющую организацию прямо через свой смартфон в любое время и в любом месте. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит — пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации пользователь может отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки.

В планах разработчиков добавить возможность использования «Госуслуги. Дом» владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

Чтобы начать пользоваться приложением «Госуслуги. Дом», необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября
11 ноября 2024

Проститься с матушкой Верой Адельгейм псковичи смогут 12 ноября
11 ноября 2024

Сразу пять двоен родилось в Псковском перинатальном центре в октябре
11 ноября 2024

Михаил Ведерников наградил сотрудников МВД в честь профессионального праздника
11 ноября 2024

Суд признал право собственности Росимущества на помещения убежищ в здании гостиницы «Октябрьская» в Пскове
11 ноября 2024

Жители Псковской области вошли в число первых участников конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
11 ноября 2024

11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения
11 ноября 2024

Пульмонологи из инфекционной больницы будут вести приём в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...