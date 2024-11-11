Проститься с матушкой Верой Адельгейм псковичи смогут 12 ноября

11:17, 11 ноября 2024, ПАИ

Отпевание матушки Веры Адельгейм состоится 12 ноября в 11:00 в храме Святых Жён-мироносиц, где долгие годы служил её супруг, отец Павел Адельгейм, сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

Матушки Веры Адельгейм не стало 9 ноября в 18:15.

Напомним, что сам отец Павел Адельгейм 5 августа 2013 года был убит у себя дома кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своём доме.

Вечером 5 августа убийца взял кухонный нож и нанёс им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения батюшка скончался на месте происшествия.