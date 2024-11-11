Сразу пять двоен родилось в Псковском перинатальном центре в октябре
Сразу пять двоен родилось в Псковском клиническом перинатальном центре в октябре, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».
Всего в октябре в перинатальном центре родились 226 малышей: 129 мальчиков и 97 девочек.
«Благодарим каждую семью за доверие и за то, что выбрали нас в такой значимый и радостный момент вашей жизни. От всей души поздравляем вас с этим чудесным событием», – обратились к родителям малышей сотрудники центра.
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