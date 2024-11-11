Сразу пять двоен родилось в Псковском перинатальном центре в октябре

11:11, 11 ноября 2024, ПАИ

Сразу пять двоен родилось в Псковском клиническом перинатальном центре в октябре, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Всего в октябре в перинатальном центре родились 226 малышей: 129 мальчиков и 97 девочек.

«Благодарим каждую семью за доверие и за то, что выбрали нас в такой значимый и радостный момент вашей жизни. От всей души поздравляем вас с этим чудесным событием», – обратились к родителям малышей сотрудники центра.