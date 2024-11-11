Сборная Псковской области стала лучшей на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо пятый год подряд

11:24, 11 ноября 2024, ПАИ

Сборная Псковской области стала лучшей на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по кудо пятый год подряд. Соревнования прошли в Череповце Вологодской области, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров













Сборную Псковской области представляли воспитанники псковских клубов Legion и «Скала», островского клуба Panda и великолукского «Центуриона» – всего 28 спортсменов, которые сумели завоевать 17 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Специальные призы турнира в различных возрастных категориях завоевали псковичи Максим Пацкан, Милана Ульченко и великолучанин Артём Филиппов за лучшую технику, а также пскович Максим Шариков и великолучанин Егор Миронов за волю к победе. Лучшим спортсменом турнира признали псковича Евгения Торгонского, а за подготовку лучшего спортсмена награду получил его тренер Илья Кучеров.

Кроме того, регион был представлен тремя судьями, среди которых острович Артём Семёнов, пскович Александр Каев, а также псковский арбитр Виктор Озюменко, получивший по итогам награду лучшего судьи турнира.

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