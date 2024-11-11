Пять единиц оружия и 15 боеприпасов изъяли у псковичей росгвардейцы

11:17, 11 ноября 2024, ПАИ

С 4 по 10 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли пять единиц оружия и 15 боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование разрешений на право его хранения и ношения.