66% жителей частных домов в России знакомы со своими соседями

12:22, 11 ноября 2024, ПАИ

66% проживающих в частных домах в России знают всех или большую часть своих соседей, следует из опроса ВЦИОМ.

10% опрошенных знакомы с половиной соседей, 22% – с небольшой частью, 2% жителей частных домов не знают никого из соседей.

Среди жильцов многоквартирных домов тех, кто знает своих соседей, уже меньше – 37%. 13% живущих в квартирах знают только половину своих соседей, 32% – небольшую часть, 17% респондентов не знакомы с соседями вообще.