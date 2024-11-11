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Псковичи завоевали четыре золотые медали на турнире по боксу в Твери

Псковичи, воспитанники спортшколы «Олимп» завоевали четыре золотые медали на 37-х соревнованиях по боксу памяти тверского купца Афанасия Никитина. Соревнования прошли в Твери с 7 по 9 ноября, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Псковичи завоевали четыре золотые медали на турнире по боксу в Твери. Фото: спортшкола «Олимп»

Золотые медали на соревнованиях завоевали Виктор Эвальд, Максим Свереда, Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин. Тренируют победителей Игорь Зуев и Вадим Голик.

Кроме того, отдельной наградой за лучшую технико-тактическую подготовку в своём весе отметили Александра Белавина.

Напомним, недавно пскович Артур Кулаков одержал победу на всероссийском турнире памяти академика Бардина в Череповце. Его признали лучшим боксёром соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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