Псковичи завоевали четыре золотые медали на турнире по боксу в Твери

11:57, 11 ноября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Олимп» завоевали четыре золотые медали на 37-х соревнованиях по боксу памяти тверского купца Афанасия Никитина. Соревнования прошли в Твери с 7 по 9 ноября, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Золотые медали на соревнованиях завоевали Виктор Эвальд, Максим Свереда, Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин. Тренируют победителей Игорь Зуев и Вадим Голик.

Кроме того, отдельной наградой за лучшую технико-тактическую подготовку в своём весе отметили Александра Белавина.

Напомним, недавно пскович Артур Кулаков одержал победу на всероссийском турнире памяти академика Бардина в Череповце. Его признали лучшим боксёром соревнований.

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