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Общество

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Мероприятие объединило старшеклассников из псковских школ, а также Великих Лук и других муниципалитетов региона. Старшеклассников и их родителей приветствовало руководство образовательной организации, представители УФСИН России по Псковской области, которые рассказали об особенностях приёмной кампании 2025 года, порядке зачисления в образовательную организацию на места за счёт средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей познакомились с материально-технической базой вуза, увидели учебные аудитории, библиотеку, спортивный зал, столовую и общежития для курсантов.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент-2025».

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