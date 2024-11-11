«Почта России» объявила сезонные скидки на подписку

12:18, 11 ноября 2024, ПАИ

С 11 по 18 ноября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях «Почты России» можно со скидкой от 20%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки более чем на 200 газет и журналов, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На сайте выписать периодику можно для себя или для родных и близких. Кроме того, клиенты «Почты России» могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений. Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и необходимые издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте «Почты России» в разделе акции «Дерево добра».