«Мы учим ребёнка жить»: психоаналитик Екатерина Ковалевская рассказала о проекте ПсковГУ

13:01, 11 ноября 2024, ПАИ

О новых разработках учёных-психологов ПсковГУ, задачах, которые будет решать современная лаборатория, а также для чего она создана – в интервью с кандидатом психологических наук, психологом, психоаналитиком, доцентом ПсковГУ Екатериной Ковалевской.

– Екатерина Владимировна, прежде чем говорить о вашем проекте «Научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании», о новой лаборатории, давайте разберёмся в терминах. Что такое когнитивное развитие и почему оно сегодня в повестке?

– Когнитивное развитие – это развитие познавательных функций, познавательной сферы: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и речи. Интеллектуальное развитие в целом, конечно же, тоже сюда входит.

Развитая личность

– Получается, главная цель когнитивного развития – формирование всесторонне развитой личности с высоким интеллектом?

– Я бы добавила: личности, способной к саморазвитию, к самосовершенствованию, к планированию собственной жизни.

Сейчас введена новая классификация – hard skills, или жёсткие навыки. Это конкретные умения, которые мы используем в профессиональной деятельности: например, знание иностранного языка, умение пользоваться 1С, программирование. И soft skills – гибкие навыки, то есть умения, не связанные с конкретной работой, но помогающие делать её эффективно. Это способность общаться и договариваться, креативность, планирование, принятие решений. То есть мы учим ребёнка жить. Фактически даём ему возможность развивать умения, которые повысят его жизнеспособность. Поэтому сейчас мы и делаем акцент на когнитивном развитии.

Кроме того, для психологии это очень перспективное фундаментальное направление, к которому вообще наша кафедра «Психологии и сопровождения развития ребёнка» давно хотела как-то приобщиться, начать его развивать. Стартовали мы не с лаборатории, которая создана в рамках реализации программы стратегического лидерства «Приоритет-2030», а с аспирантуры, то есть у нас есть программа аспирантуры по когнитивным наукам.

– И уже учатся аспиранты?

– Двое аспирантов занимаются по этому направлению, кстати, приглашаем на учёбу желающих, кто интересуется когнитивным развитием.

К тому же нам нужно обеспечивать базу для научной деятельности, поэтому возникла идея для создания научной площадки, которая будет выполнять и другие функции.

Держать в тонусе

– Когнитивное развитие – это всё-таки для какого возраста?

– Я бы сказала, что для любого. Безусловно, это развитие ребёнка на всех этапах развития. Но нельзя обесценивать когнитивные способности. Их нужно постоянно держать в тонусе: тренировать и поддерживать. Поэтому даже взрослому человеку необходимо их развивать. А чем старше человек, тем это для него становится всё актуальнее, потому что это в том числе профилактика таких рисков, как деменция и болезнь Альцгеймера.

Поэтому для каждого возраста это будет очень актуально. Только в каждом возрасте решаются свои задачи.

– Пока мы говорим о теории, а лаборатория подразумевает практику. Какие задачи у лаборатории?

– Лаборатория будет работать по трём направлениям. Изначально она создавалась как научно-образовательное подразделение, то есть наша основная задача – ведение научных исследований в сфере когнитивного развития в образовании, когнитивной науки. Но мы немножечко специализируемся именно в образовательной сфере. Хотя в будущем нам ничего не мешает расшириться в этом плане. Это и создание образовательной площадки, где студенты нашего университета могут проходить практику, проводить различные занятия. К сожалению, сегодня профессия учёного не так привлекательна для молодёжи и это проблема нашего времени. Поэтому ещё одна наша задача – популяризация науки, поиск студентов, которым она нравится, которые хотели бы ею заниматься. Мы хотим внедрить это в учебный процесс, и студенты уже начали откликаться. В лабораторию на практику идут те, кого действительно привлекает наука и у кого есть способности.

– Если говорить об образовательной задаче, предусматривается ли обучение на базе лаборатории?

– Конечно! На базе лаборатории мы будем внедрять и развивать новые образовательные программы дополнительного образования. Буквально в ближайшее время с 1 декабря запускаем программу профессиональной переподготовки. Мы ждём людей с высшим образованием, которые хотят стать психологами, специалистами по когнитивному развитию с правом ведения профессиональной деятельности. То есть, пройдя эту годовую программу, человек сможет получить диплом о дополнительном образовании с присвоением квалификации.

Об антигаджетах

– Что интересного ждёт детей, какие программы?

– В ближайшее время начнём внедрять программы дополнительного образования для детей. Сейчас у нас уже есть программа «Антигаджет: развитие через движение». Мы видим, что постоянное взаимодействие с гаджетами приводит к ухудшению состояния когнитивной системы детей.

Конечно, мы не уберём гаджеты, но научим детей контролю, взаимодействию с ними. Наши специалисты хотят, чтобы дети открывали для себя что-то ещё интересное, чтобы развивали когнитивные функции и чтобы они вообще научились ценить движение.

Сегодня учителя физкультуры замечают, что дети разучились бегать, прыгать, они абсолютно не владеют своим телом. Поэтому здесь, в основе нашей деятельности, лежит в том числе и метод сенсомоторной интеграции, где мы координируем восприятие, движение и когнитивное развитие. То есть сейчас это очень актуальная задача. Поэтому мы будем разрабатывать образовательные программы для детей.

Это третье направление, различные развивающие занятия с детьми, будем запускать уже с начала следующего календарного года. То есть мы будем работать как психологический центр.

– Когда ожидается открытие лаборатории?

– Планируем в середине ноября. И нам уже есть что показать и ещё о многом рассказать.