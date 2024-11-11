Полиция проводит проверку по факту разгрома площадки в Великих Луках
Полиция проводит проверку по факту разгрома площадки в Петровском парке в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Проводится проверка. Действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе.
Тех, кто обладает любой информацией по данному происшествию, просят откликнуться по телефону (8 811-53) 5-27-94 или 102 (112).
Ранее сообщалось, что площадку начали восстанавливать.
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