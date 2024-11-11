Водитель вылетевшего в кювет автомобиля отправится на обязательные работы

13:30, 11 ноября 2024, ПАИ

За вождение в нетрезвом состоянии житель Пскова приговорен к обязательным работам, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в мае 2024 года 51-летний нетрезвый пскович, управляя своим автомобилем ВАЗ-21124, ехал по улице Линейной в Пскове, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД УМВД России по Пскову отстранили водителя от управления транспортным средством, по результатам освидетельствования установлено состояние опьянения.

С учетом мнения гособвинителя судом постановлен обвинительный приговор.

Пскович признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения).

Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных и механических средств, сроком на 2 года 6 месяцев.

Транспортное средство ВАЗ-21124, которое использовалось при совершении преступления, конфисковано в доход государства.