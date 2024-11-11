Каким ножами в своей работе пользуются псковские энергетики, рассказали в Россетях
Каким ножами в своей работе пользуются псковские энергетики, рассказали в компании Россети. Северо-Запад.
«Наши ножи — это контакты оборудования, поэтому проверяем их регулярно. Работаем на подстанции 110 кВ «Изборск» в Псковской области. Электроснабжение музейного комплекса Изборской крепости и жителей Печорского района под контролем», - заверили в компании.
Ремонтом на видео занимается электромонтёр псковского филиала Сергей Шкендеров.
Комментарии: 0 Обсудить >>>