Псковские динамовцы стали призёрами трёх турниров по самбо и дзюдо

14:11, 11 ноября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники «Динамо» отличились на трёх турнирах по самбо и дзюдо в минувшие выходные, сообщили ПАИ в Федерации самбо Псковской области.



Фото: Федерация самбо Псковской области



Фото: Федерация самбо Псковской области



Фото: Федерация самбо Псковской области



Фото: Федерация самбо Псковской области



Фото: Федерация самбо Псковской области



Фото: Федерация самбо Псковской области











На межрегиональном турнире по дзюдо в Великом Новгороде, который прошёл 9 ноября, серебро завоевал Владимир Петров, а бронзу выиграли Захар Петров, Дмитрий Кудренко и Максим Чудаков.

10 ноября на петербургском региональном турнире памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, третьи места заняли Артём Журавлев и Кирилл Маслов. В этот же день на турнире Московской юношеской лиги, посвящённом Всероссийскому дню самбо, Нина Ахмед и Василий Тоечкин выиграли бронзу. Тренирует спортсменов Анатолий Сазанский.

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