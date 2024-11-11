Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские динамовцы стали призёрами трёх турниров по самбо и дзюдо

Псковичи, воспитанники «Динамо» отличились на трёх турнирах по самбо и дзюдо в минувшие выходные, сообщили ПАИ в Федерации самбо Псковской области.

  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области
  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области
  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области
  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области
  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области
  • Псковские динамовцы стали призёрами на трёх турнирах по самбо и дзюдо
    Фото: Федерация самбо Псковской области

На межрегиональном турнире по дзюдо в Великом Новгороде, который прошёл 9 ноября, серебро завоевал Владимир Петров, а бронзу выиграли Захар Петров, Дмитрий Кудренко и Максим Чудаков.

10 ноября на петербургском региональном турнире памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, третьи места заняли Артём Журавлев и Кирилл Маслов. В этот же день на турнире Московской юношеской лиги, посвящённом Всероссийскому дню самбо, Нина Ахмед и Василий Тоечкин выиграли бронзу. Тренирует спортсменов Анатолий Сазанский.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Великолучанки стали призёрами детской баскетбольной лиги Верхневолжья
11 ноября 2024

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
11 ноября 2024

Псковские динамовцы стали призёрами трёх турниров по самбо и дзюдо
11 ноября 2024

Псковичи завоевали четыре золотые медали на турнире по боксу в Твери
11 ноября 2024

Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии
11 ноября 2024

Сборная Псковской области стала лучшей на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо пятый год подряд
11 ноября 2024

Великолукская студентка завоевала серебро на чемпионате мира по самбо
11 ноября 2024

13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...