Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям

14:53, 11 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям, который прошёл 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



Фото: Федерация таврелей Псковской области



















За призы соревнований боролись 13 таврелистов. «Наряду с опытными мастерами, участниками международных и всероссийских турниров, были и новички, которые выступили весьма успешно», – отметили в федерации.

У мужчин выиграл Илья Малашкин, второе место занял Михаил Николаев, а замкнул тройку лидеров Кирилл Розанов. В женском зачёте победила Ася Якорева, второй стала Ева Медведева, бронза досталась Кристине Якоревой.

Отметим, что в декабре в Великих Луках пройдёт открытый Кубок Псковской области по таврелям, посвящённый памяти А. В. Венделя.

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