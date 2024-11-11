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Спорт

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям, который прошёл 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по таврелям
    Фото: Федерация таврелей Псковской области

За призы соревнований боролись 13 таврелистов. «Наряду с опытными мастерами, участниками международных и всероссийских турниров, были и новички, которые выступили весьма успешно», – отметили в федерации.

У мужчин выиграл Илья Малашкин, второе место занял Михаил Николаев, а замкнул тройку лидеров Кирилл Розанов. В женском зачёте победила Ася Якорева, второй стала Ева Медведева, бронза досталась Кристине Якоревой.

Отметим, что в декабре в Великих Луках пройдёт открытый Кубок Псковской области по таврелям, посвящённый памяти А. В. Венделя.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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