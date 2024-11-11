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Общество

Ректор ПсковГУ участвует в III Всероссийском форуме технологического предпринимательства

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина совместно с руководителем федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в вузе Александром Захаровым принимает участие в III Всероссийском форуме технологического предпринимательства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе ПсковГУ

В этом году программа мероприятия акцентирована на роли университетов в создании глобальной экосистемы инноваций в стране. Одним из центральных событий форума станет пленарная дискуссия «Проектируем будущее: роль университетов в высокотехнологичной экономике» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Представители власти, науки, бизнеса и регионов обсудят, как вузы становятся центрами формирования компетенций для инновационно-ориентированного роста экономики.

«Псковский государственный университет уже два года подряд успешно реализует федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». За это время участниками тренингов стали около 1 500 студентов нашего вуза, которые получили возможность провести диагностику своих компетенций и навыков в технологическом предпринимательстве. Сейчас мы выходим на новый уровень работы – инициацию молодёжных бизнес-проектов, и уже в следующем году в вузе появится стартап-студия. Это позволит студентам приобрести практические навыки и знания, необходимые для создания технологических предпринимательских инициатив, и получить реальную финансовую поддержку в случае успеха проекта. Стартап-студия станет важной площадкой для развития студенческого предпринимательства и малого бизнеса в нашем регионе», – рассказала Наталья Ильина.

Добавим, программой форума запланированы более 30 сессий, мастер-классы, бизнес-встречи, презентации лучших стартапов-победителей ежегодного рейтинга топ-1000 университетских технологических стартапов.

Напомним, федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодёжи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. К федеральному проекту подключилось 427 вузов по всей стране, а его участниками стали свыше 670 тысяч человек. Общий объём привлечённых частных инвестиций составил более 1,3 млрд рублей.

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