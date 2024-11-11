Желая заработать 2,5 тысячи рублей, пскович потерял в 136 раз больше

15:04, 11 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура Пскова поддержаала обвинение в отношении псковича обвиняемого в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Подсудимый в телеграме вступил в сговор с неизвестными. Неустановленные лица позвонили потерпевшей и сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, и из-за нее пострадала женщина-водитель, которая находится в реанимации, в связи с чем требуются деньги на операцию. Для урегулирования вопроса потерпевшей предложили передать курьеру 300 000 рублей.

Молодой человек, выполняя роль «курьера», прибыл по месту жительства потерпевшей, от которой получил пакет с деньгами.

После этого подсудимый перевел сообщникам 297 500 рублей, а себе оставил 2500 рублей.

На суде пскович признал вину и полностью возместил причиненный материальный ущерб. Приговором суда он был признан виновным в совершении данных преступлений, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.