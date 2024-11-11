Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Желая заработать 2,5 тысячи рублей, пскович потерял в 136 раз больше

Прокуратура Пскова поддержаала обвинение в отношении псковича обвиняемого в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Подсудимый в телеграме вступил в сговор с неизвестными. Неустановленные лица позвонили потерпевшей и сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, и из-за нее пострадала женщина-водитель, которая находится в реанимации, в связи с чем требуются деньги на операцию. Для урегулирования вопроса потерпевшей предложили передать курьеру 300 000 рублей.

Молодой человек, выполняя роль «курьера», прибыл по месту жительства потерпевшей, от которой получил пакет с деньгами.

После этого подсудимый перевел сообщникам 297 500 рублей, а себе оставил 2500 рублей.

На суде пскович признал вину и полностью возместил причиненный материальный ущерб. Приговором суда он был признан виновным в совершении данных преступлений, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Новую схему тестируют мошенники на псковичах
11 ноября 2024

Полиция проводит проверку по факту разгрома площадки в Великих Луках
11 ноября 2024

Парня нет: поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши
11 ноября 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
10 ноября 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Псковском районе
10 ноября 2024

Разбитые плафоны и перевёрнутые скамейки: вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости
10 ноября 2024

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Островском районе
10 ноября 2024

Пьяная девушка учинила массовое ДТП в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...