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Общество

Как в Стругах Кешу искали: Пропавший на две недели кот вернулся в Петербург

Поиски пропавшего две недели назад в Стругах Красных кота закончились его возвращением домой, в Санкт-Петербург. Об этом пишет районная газета «Струги».

Кот Кеша дома после двухнедельной пропажи. Фото предоставила Наталья Хвалько

24 октября жительница Санкт-Петербурга Наталья Хвалько сообщила, что её кот Кеша 24 октября пропал в районе родника у больницы в Стругах Красных. Хозяева не раз приезжали и искали Кешу, давали объявления в соцсетях, но это было безрезультатно. Местные жители говорили, что видели его где-то, но в итоге это оказывался не тот кот.

Спустя две недели поисков Кеша нашелся.

«Он пришел на улицу Хуторскую, где его и обнаружили местные жители, взяли к себе домой. Но не знали, он это или нет, просто увидели блуждающего и мяукающего кота», – отметили в газете.

Работники районного Дома культуры привезли животное в ДК и сфотографировали. Когда Наталья Хвалько получила фото, то сразу подтвердила, что это их любимец. До их приезда один из работников Дома культуры Валентина Развозжаева приютила кота у себя дома. Именно оттуда Кешу и забрали прибывшие из Санкт-Петербурга хозяева.

«Спасибо огромное всем, кто помог в поиске нашего Кеши, мы счастливы, что он нашелся», – сказала Наталья Хвалько.

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