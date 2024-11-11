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Общество

Участники акции «БумБатл» из Псковской области собрали больше 35 тонн макулатуры

Участники акции «БумБатл» из Псковской области собрали больше 35 тонн макулатуры, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства. Таковы промежуточные итоги инициативы в поддержку президентского национального проекта «Экология».

Бумагу в пункты приема приносят волонтеры и местные жители, большую часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы, детские сады, колледжи и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы для того, чтобы внести свой вклад в экологию региона и привлечь внимание жителей к вопросам осознанного и разумного потребления природных ресурсов.

Врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ксения Григорьева отметила, что жители региона не первый год массово поддерживают эту масштабную экологическую акцию. Она поблагодарила участников БумБатла за активность и искреннее желание внести практический вклад в дело сохранения природных ресурсов. «Участие в акции «БумБатл» для каждого человека - небольшой шаг на пути сохранения экологии своего региона, но в масштабах целой страны это существенный вклад в заботу о нашей природе», — подчеркнула Ксения Григорьева.

«БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходит в поддержку нацпроекта «Экология». С 2023 года соорганизатором проекта выступает Всероссийское общественное экологическое движение «Экосистема». За все время проведения акции в ней приняли участие более 5,9 миллионов человек, которые собрали более 161 тыс тонн макулатуры.

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