Уроки правовой грамотности проводят следователи в школах Пскова

15:59, 11 ноября 2024, ПАИ

Следователи регионального управления проводят классные часы в школах Пскова в рамках Недели правовой грамотности, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сегодня сотрудник следственного отдела по Пскову Антон Быков посетил школу № 16. Он провёл для учащихся восьмых классов классный час и рассказал об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Кроме того, ребята поговорили со следователем об интересующих их аспектах работы Следственного комитета и о том, как поступить туда на службу.

Добавим, что в рамках Недели правовой грамотности правоохранительные органы проводят различные мероприятия в школах города для ознакомления школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения.