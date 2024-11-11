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Пять тысяч за молчание: в Пскове брат и сестра похитили подростка и вымогали у него деньги

Двое псковичей попали под суд за похищение подростка и вымогательство у него денег, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры по Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в июне 2023 года 25-летняя и 31-летний жители Пскова заметили возле своего дома на улице Западной подростка. После этого мужчина подошёл к мальчику и, схватив за руку, привёл в квартиру, где находилась сестра злоумышленника. В квартире брат с сестрой потребовали отдать им деньги, иначе они распространят информацию о том, что несовершеннолетний якобы является закладчиком и потребителем вейпа. Подросток в силу возраста и индивидуальных личностных психологических особенностей воспринял угрозы реально и передал им пять тысяч рублей.

В итоге двух псковичей признали виновными в совершении преступления по пунктам «а», «д» и «з» части 2 статьи 126, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений; вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Суд назначил мужчине наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а его сестре – пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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