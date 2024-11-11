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Общество

В Псковской области разработают новые программы путешествий для детей и молодёжи

Псковская область участвует в международной программе «Классная страна». Регион разработает новые программы путешествий для детей и молодежи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Помимо 21 российского региона в программе «Классная страна» примут участие представители семи государств объединения БРИКС+: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР. Программа призвана укрепить позиции России в образовательном туризме.

Работа будет осуществляться Агентством стратегических инициатив при поддержке МИД России и партнера программы — Международной школы БРИКС+.

Гендиректор АСИ, заместитель председателя экспертного совета программы «Классная страна» Светлана Чупшева сообщила, что результатом работы программы прошлого года стало создание 103 образовательных программ-путешествий для детей и молодежи, интегрированных в учебный процесс и охватывающих ключевые направления: историю и патриотизм, науку, культуру, экологию, спорт и здоровый образ жизни.

«Эти программы, разработанные в 22 регионах России, позволяют привязать путешествия к учебным предметам, внеурочной деятельности и дополнительному образованию. Примечательно, что в этом году „Классная страна“ привлекла интерес более 210 тысяч человек из 89 регионов, из которых свыше тысячи рекомендованы для участия в следующих этапах проекта. Благодаря таким шагам „Классная страна“ не только поддерживает образовательный туризм, но и формирует новые возможности для международного и межрегионального обмена, подготовки профильных специалистов и разработки инклюзивных программ», — сказала Светлана Чупшева.

В состав проектных команд войдут представители региональных ведомств, курирующих вопросы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма, представители образовательных организаций, туроператоры и предприниматели, а также школьники. Они пройдут программы обучения, разработанные АСИ в партнерстве с ведущими вузами страны, получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца и разработают 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям.

Мероприятия, реализуемые в рамках «Классной страны», направлены на решение задач и достижение показателей национальных целей, поставленных президентом России, а также национальных проектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

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