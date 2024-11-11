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Культура

Выставка уникальных археологических находок экспедиции Валентина Седова откроется в Изборске 15 ноября

15 ноября в выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» откроется выставка «Изборск – открытый город» в честь 100-летия со дня рождения археолога, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Седова (1924–2004). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

С 1971 по 1992 годы Валентин Седов руководил раскопками экспедиции Академии наук на Труворовом городище. Экспедиция профессора Седова сделала первое подробное археологическое описание Изборска, создала целостную научную реконструкцию города-крепости.

В фондовом собрании музея-заповедника «Изборск» хранится больше 55 тысяч предметов археологии. «Валентин Седов – основоположник археологической коллекции Государственного музея-заповедника «Изборск», имеющей огромную значимость для науки и истории, и это музейное собрание – паспорт российской государственности, свидетельство о рождении на древней исконно русской земле», - отметили в музее.

Выставка «Изборск – открытый город. К 100-летию В. В. Седова» впервые наиболее полно представит коллекцию индивидуальных находок, познакомит с научной деятельностью и открытиями Валентина Седова.

В нескольких разделах экспозиции: «Город Трувора», «Град кривичей», «Щит северной Руси», «Дом святого Николы» – развернуты различные аспекты истории, культуры и быта порубежного города в период раннего средневековья.

Выставка «Изборск – открытый город» будет работать до февраля 2025 года.

Открытие 15 ноября в 15:00, выставочный зал на улице Печорской, 37.

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