Сельским медикам и фармацевтам в России предлагают компенсировать оплату жилья и ЖКУ

16:45, 11 ноября 2024, ПАИ

Сельским медикам и фармацевтам в России предлагают компенсировать оплату жилья и услуг ЖКХ. Соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам сегодня, 11 ноября, пишет «Парламентская газета».

Выплату будут ежемесячно предоставлять медикам и фармацевтам, которые работают по трудовому договору в сельской местности.

Помимо этого, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разработать для учителей и врачей программу социальной ипотеки.