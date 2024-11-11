Сельским медикам и фармацевтам в России предлагают компенсировать оплату жилья и ЖКУ
Сельским медикам и фармацевтам в России предлагают компенсировать оплату жилья и услуг ЖКХ. Соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам сегодня, 11 ноября, пишет «Парламентская газета».
Выплату будут ежемесячно предоставлять медикам и фармацевтам, которые работают по трудовому договору в сельской местности.
Помимо этого, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разработать для учителей и врачей программу социальной ипотеки.
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11 ноября 2024
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