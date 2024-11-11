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Спорт

Более 20 псковских спортсменов получили звания мастеров спорта

Более 20 псковских спортсменов получили звания мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта России, мастеров спорта России международного класса. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции, посвящённой развитию детского спорта, сегодня, 11 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«За первое полугодие 2024 года более 20 спортсменам Псковской области присвоены звания мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта России, мастеров спорта России международного класса, первый разряд получили более 400 человек, звания кандидатов в мастера спорта получили более 150 человек», – отметила она.

Кроме того, более 30 спортсменов стали победителями и призёрами чемпионатов России, а свыше 100 человек стали победителями и призёрами первенства России.

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