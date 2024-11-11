Более 250 спортивных мероприятий прошло в Псковской области с начала года

16:37, 11 ноября 2024, ПАИ

Более 250 спортивных мероприятий различного уровня провели в Псковской области с начала 2024 года. В них приняло участие более 25 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции, посвящённой развитию детского спорта, сообщила временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова, передает корреспондент ПАИ.

В области уже прошло свыше 150 мероприятий регионального уровня и более 30 событий Всероссийского и международного уровня. А до конца года в регионе состоится ещё большее количество спортивных событий, добавила она.

Кроме того, в настоящее время в области функционирует 23 учреждения спортивной направленности и 76 аккредитованных федераций по видам спорта, уточнила Галина Овсова.

«Ежегодно их число растёт. Каждый год мы аккредитовываем новые федерации и развиваем новые виды спорта», – заключила она.