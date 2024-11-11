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Общество

Завод «Титан-Полимер» присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры

Завод «Титан-Полимер» присоединился к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в рамках нацпроекта «Экология». Сотрудники завода традиционно принимают участие в подобных мероприятиях. На этот раз заводчане проявили свою активность в акции и собрали 320 килограммов макулатуры и картона, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее предоставила пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Псковская область на данный момент вошла в список 20 регионов – лидеров по сбору макулатуры в рамках нацпроекта. Жители региона уже смогли собрать свыше 33 тысяч килограммов макулатуры.

«Участие предприятия в экологических акциях – это не просто вклад в сохранение природы, но и проявление социальной ответственности и бережливого отношения к окружающей среде. Кроме того, сбор и переработка вторичного сырья значительно экономят ресурсы на производство новых видов товаров из бумаги и картона. Каждый собранный килограмм макулатуры – это шаг к чистому и стабильному будущему», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«БумБатл» – это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента. Акция проходит с 23 сентября по 15 ноября под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Акция даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.

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