Учёные не рекомендуют женщинам пить коровье молоко

17:44, 11 ноября 2024, ПАИ

Учёные не рекомендуют женщинам пить коровье молоко, так как оно увеличивает риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Об этом заявили ученые из Университета Уппсалы (Швеция), пишет РБК.

Опасность для женщин представляет не только цельное молоко, но и обезжиренные его варианты, поскольку лактоза в любом виде способствует воспалительным процессам.

Ежедневное употребление 400 мл молока связано с увеличением риска ишемической болезни сердца на 5%. Например, у тех, кто пил 600 мл молока в день, вероятность возникновения проблем с сердцем увеличивалась на 12%, а у тех, кто употреблял 800 мл, — на 21%.

Заменить молоко можно йогуртом и другими кисломолочными продуктами, которые содержат полезные бактерии.