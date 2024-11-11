В Пскове продолжается реализация соцпроекта «Ковчег добра»

19:50, 11 ноября 2024, ПАИ

В Пскове при храме Святого Александра Невского состоится лекция на тему «Радость православия в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина». Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Мероприятие состоится в рамках социального проекта «Ковчег добра», реализуемого псковским храмом Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского при поддержке Фонда президентских грантов.

Лектор – кандидат филологических наук Татьяна Кабинетская. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского по адресу улица М. Горького, 67 в Пскове. Начало лекции в 18:00.