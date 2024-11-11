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Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на сбыт наркотиков

В Пскове участник организованной группы приговорён к трем годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Псковский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Установлено, что в период с августа по сентябрь 2024 года мужчина вступил в организованную группу по переписке в интернете. Его привлёк обещанный высокий незаконный заработок. Он должен был распространять наркотики через закладки на территории Пскова.

Молодого человека задержали на железнодорожном переезде станции Псков – Товарный сотрудники транспортной полиции. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство (мефедрон) в размере 31,4 грамма.

Отбывать наказание виновный отправится в колонию строгого режима. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.

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