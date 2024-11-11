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Общество

Своё 95-летие отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников

Свой 95-летний юбилей отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников. Лично поздравить её с праздником приехали заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, участковый социальный работник Центра социального обслуживания Татьяна Стабровская. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Своё 95-летие отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников. Фото: газета «Новосокольнический край»

Также навестила именинницу директор средней школы Новосокольников Светлана Кубло, потому как дочь Зинаиды Виноградовой – Валентина Иванова – долгие годы преподавала в Краснополянской средней школе, была ее директором.

Юбиляру вручили цветы, поздравительные открытки и подарки от президента России, правительства Псковской области, главы района, Центра социального обслуживания. Гости пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Отметим, по профессии Зинаида Виноградова – бухгалтер. Она долгое время вела бухгалтерию в редакции районной газеты, трудилась в других учреждениях города.

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