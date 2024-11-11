Своё 95-летие отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников

20:57, 11 ноября 2024, ПАИ

Свой 95-летний юбилей отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников. Лично поздравить её с праздником приехали заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, участковый социальный работник Центра социального обслуживания Татьяна Стабровская. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Также навестила именинницу директор средней школы Новосокольников Светлана Кубло, потому как дочь Зинаиды Виноградовой – Валентина Иванова – долгие годы преподавала в Краснополянской средней школе, была ее директором.

Юбиляру вручили цветы, поздравительные открытки и подарки от президента России, правительства Псковской области, главы района, Центра социального обслуживания. Гости пожелали крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Отметим, по профессии Зинаида Виноградова – бухгалтер. Она долгое время вела бухгалтерию в редакции районной газеты, трудилась в других учреждениях города.

