«Осенний калейдоскоп» в Пскове: сольный концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в ноябре

21:22, 11 ноября 2024, ПАИ

Концертную программу «Осенний калейдоскоп» представит заслуженный коллектив народного творчества – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева в Пскове. Мероприятие состоится на площадке Городского культурного центра 17 ноября. О достижениях ансамбля и чего ожидать зрителю от концерта, рассказал художественный руководитель коллектива, известный балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Мы подготовили целиком сольную концертную программу ансамбля «Сказ», так как вспомнили, что давно не выступали в родном Пскове с большой программой. Мы часто приглашаем другие коллективы, делаем проект «В гостях у «Сказа», играем совместно с разными музыкантами, поём и танцуем, а в этот раз подумали, что пора дать сольный концерт. Решили: такая красивая осень – почему бы не сделать осенний калейдоскоп из разной музыки? Поговорим о том, какой сезон у нас был, и поиграем музыку псковских композиторов, и не только. Много всего интересного будет на концерте 17 ноября», – сообщил Константин Абабков, пригласив зрителей на концерт.

Руководитель ансамбля отметил, что в прошедшем году коллектив становился участником и призёром разнообразных всероссийских конкурсов и фестивалей, и, в частности, рассказал об участии ансамбля в заключительном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей оркестров народных инструментов имени Николая Калинина, прошедшем в Ульяновске.

«Мы впервые добрались до этих интересных мест: до широкой, красивой Волги, до исторического города Симбирска. Ну и конечно, само участие в финале такого главного фестиваля страны очень ответственно и интересно, потому что в конкурсе участвовали самые стильные коллективы, которые сейчас существуют в нашей стране. Мы вошли в двадцатку самых серьёзных и сильных коллективов. Мы и боролись с ними, и дружили, и общались. Много чего интересного происходило, и конечно, мы знакомили с нашей псковской музыкой», – подчеркнул Константин Абабков.

Он также отметил, что коллектив – это не просто единомышленники. «Сказ» – это уже семья, складывавшаяся годами. Мы друг друга знаем, любим, ценим же многие-многие годы», – сказал руководитель.