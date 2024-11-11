Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Осенний калейдоскоп» в Пскове: сольный концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в ноябре

Концертную программу «Осенний калейдоскоп» представит заслуженный коллектив народного творчества – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева в Пскове. Мероприятие состоится на площадке Городского культурного центра 17 ноября. О достижениях ансамбля и чего ожидать зрителю от концерта, рассказал художественный руководитель коллектива, известный балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

На фото Константин Абабков. Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Мы подготовили целиком сольную концертную программу ансамбля «Сказ», так как вспомнили, что давно не выступали в родном Пскове с большой программой. Мы часто приглашаем другие коллективы, делаем проект «В гостях у «Сказа», играем совместно с разными музыкантами, поём и танцуем, а в этот раз подумали, что пора дать сольный концерт. Решили: такая красивая осень – почему бы не сделать осенний калейдоскоп из разной музыки? Поговорим о том, какой сезон у нас был, и поиграем музыку псковских композиторов, и не только. Много всего интересного будет на концерте 17 ноября», – сообщил Константин Абабков, пригласив зрителей на концерт.

Руководитель ансамбля отметил, что в прошедшем году коллектив становился участником и призёром разнообразных всероссийских конкурсов и фестивалей, и, в частности, рассказал об участии ансамбля в заключительном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей оркестров народных инструментов имени Николая Калинина, прошедшем в Ульяновске.

«Мы впервые добрались до этих интересных мест: до широкой, красивой Волги, до исторического города Симбирска. Ну и конечно, само участие в финале такого главного фестиваля страны очень ответственно и интересно, потому что в конкурсе участвовали самые стильные коллективы, которые сейчас существуют в нашей стране. Мы вошли в двадцатку самых серьёзных и сильных коллективов. Мы и боролись с ними, и дружили, и общались. Много чего интересного происходило, и конечно, мы знакомили с нашей псковской музыкой», – подчеркнул Константин Абабков.

Он также отметил, что коллектив – это не просто единомышленники. «Сказ» – это уже семья, складывавшаяся годами. Мы друг друга знаем, любим, ценим же многие-многие годы», – сказал руководитель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Уроженка Пскова стала победительницей конкурса руководителей на 11-м слёте студотрядов СЗФО
11 ноября 2024

Псковичей приглашают на концерт «Путешествие в детство»
11 ноября 2024

Ученица Идрицкой школы отправилась в «Артек»
11 ноября 2024

«Осенний калейдоскоп» в Пскове: сольный концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в ноябре
11 ноября 2024

95-летие отметила ветеран труда Зинаида Виноградова из Новосокольников
11 ноября 2024

Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на сбыт наркотиков
11 ноября 2024

Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о пропаже несовершеннолетнего в Великолукском районе
11 ноября 2024

В Пскове продолжается реализация соцпроекта «Ковчег добра»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...