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Культура

Псковский колледж искусств представит литературно-поэтическую композицию, посвящённую Зинаиде Гиппиус

Литературно-поэтическую композицию, посвящённую 155-летию поэтессы, писательницы и драматурга Зинаиды Гиппиус, подготовили в Псковском областном колледже искусств. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Премьера состоится 18 ноября в 17:00 в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Исполнителями станут студенты специальности «музыкальное искусство эстрады», преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина. В программе прозвучат произведения Зинаиды Гиппиус, её мысли, оставшиеся в истории, и слова людей, которые знали её как автора, критика, публициста, женщину и индивидуальность.

«Биографии людей, которые родились во второй половине девятнадцатого века и смогли прожить долгую жизнь, удивляют. В мире, где живы Толстой и Чехов, где недавно ещё был Гоголь, где до Пушкина рукой подать, они растут, взрослеют, заучивают его правила и думают, что по этим правилам будут жить до конца. А потом всё резко меняется, рушится, и приходится, так или иначе, от этого мира бежать, забирая с собой чемоданы ненужных вещей, теряя по дороге дневники и воспоминания, спасаясь и спасая. И умирают уже в середине двадцатого века, в совсем другой стране, в другом мире, и понимают (или не понимают), что успели прожить несколько жизней, в которые уместилось и то навсегда ушедшее, и это новое, до которого рукой подать уже нам», – рассказала Юлия Зубрилина.

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