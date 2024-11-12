Синичкин день отмечают сегодня

07:18, 12 ноября 2024, ПАИ

Синичкин день отмечают сегодня, 12 ноября, пишет calend.ru.

Экологический праздник создали по инициативе Союза охраны птиц. В этот день жители разных регионов страны готовятся к прилёту зимних видов птиц: снегирей, синиц, соек, свиристелей. Люди делают для них кормушки с угощением. Также в образовательных учреждениях проводят конкурсы рисунков и фотографий.

12 ноября – это день памяти православного святого Зиновия Синичкина. Именно в это время птицы, предчувствуя холода, прилетали ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Если птицы большими стаями появлялись у дома, то это было предвестником морозов. Если птица свистит, то это к ясному дню, если пищит – к морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.