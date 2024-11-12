Пожарные потушили жилой дом в Пушкинских Горах
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл на улице Колхозной переулок. По предварительным данным, в доме находился мужчина.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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