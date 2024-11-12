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Общество

Псковичи в преддверии зимы ищут работу получше

Псковичи стали активнее откликаться на вакансии в преддверии зимы. Активность тех, кто решил сменить работу, выросла на 34%, следует из данных hh.ru.

Среди представителей автобизнеса число резюме выросло на 76%, среди рабочих специальностей – на 59%. Третье место по активности в поиске работы делят повара и пекари, официанты, менеджеры по туризму и другие работники общепита и сферы туризма, а также работники сектора безопасности (56%). На четвёртом месте оказались водители, курьеры, логисты и сотрудники складов (54%), на пятом – работники сферы науки и образования (39%).

Меньше всего желающих сменить работу среди работников спорта и сферы красоты. Здесь соискатели стали оставлять на 23% меньше новых резюме.

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