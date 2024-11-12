Мужчина погиб при пожаре в Пушкинских Горах
49-летний мужчина погиб во время пожара в доме в Колхозном переулке в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МЧС.
В результате пожара полностью сгорели кровля и дом изнутри. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание.
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