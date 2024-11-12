Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Пушкинских Горах

49-летний мужчина погиб во время пожара в доме в Колхозном переулке в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на МЧС.

Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара полностью сгорели кровля и дом изнутри. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Мужчина погиб при пожаре в Пушкинских Горах
12 ноября 2024

Пожарные потушили жилой дом в Пушкинских Горах
11 ноября 2024

Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на сбыт наркотиков
11 ноября 2024

Названа причина подтопления канализационными стоками подвалов домов в Пскове
11 ноября 2024

Пять тысяч за молчание: в Пскове брат и сестра похитили подростка и вымогали у него деньги
11 ноября 2024

Новую схему тестируют мошенники на псковичах
11 ноября 2024

Полиция проводит проверку по факту разгрома площадки в Великих Луках
11 ноября 2024

Парня нет: поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...